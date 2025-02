Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/02/2025 16:36

O forte calor no Rio de Janeiro, com temperaturas passando dos 40ºC nesta semana, fizeram o Fluminense mudar o horário dos treinos. Inicialmente com atividades de manhã todos os dias, o elenco tricolor agora irá a campo às 16h30 nesta terça-feira (18) até sexta.

Somente no sábado, véspera do jogo com o Bangu, a programação inicial foi mantida, com treino às 9h no CT Carlos Castilho.

Além do Fluminense, a Ferj também tomou a decisão de mudar os horários da última rodada da Taça Guanabara, no fim de semana. Agora, todos os jogos só começarão após as 18h.

O confronto do Fluminense com o Bangu, que inicialmente seria no domingo às 18h30, tinha sido antecipado para as 16h para ser simultâneo a Vasco x Botafogo e Nova Iguaçu x Madureira, todos disputando vaga na semifinal do Campeonato Carioca

O novo horário dessas partidas ainda será confirmado pela federação do Rio.