A Ferj alterou o horário de Fluminense x Bangu, pela última rodada da Taça Guanabara, e antecipou para as 16h de domingo (23), no Maracanã. Com isso, o jogo, que inicialmente seria 18h30, acontecerá simultaneamente a Vasco Botafogo , em São Januário, já que os três rivais disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca