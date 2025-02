Comemoração dos jogadores do Fluminense - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Publicado 16/02/2025 18:03

Rio - O Fluminense fez o dever de casa para seguir vivo na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. A equipe de Mano Menezes venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 no Maracanã, na tarde deste domingo (16), pela décima rodada da Taça Guanabara. Cano, com menos de um minuto, e Canobbio fizeram os gols do triunfo tricolor.

O Flu chegou 14 pontos e aparece na quinta colocação do Estadual. Como o Maricá perdeu para a Portuguesa na rodada, o Tricolor assumiria a quarta colocação se tivesse marcado mais um gol no Nova Iguaçu.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o já rebaixado Bangu no Maracanã. A partida é válida pela última rodada da Taça Guanabara.

O jogo

O Fluminense começou com tudo e abriu o placar logo no primeiro minuto de partida. O Tricolor subiu a marcação logo após o apito inicial, em Martinelli forçou o erro do adversário já próximo da área. A bola sobrou para Jhon Arias, que acionou Cano. O atacante dominou e finalizou forte para balançar as redes do Maracanã aos 35 segundos.

O Tricolor chegou a levar dois sustos após inaugurar o marcador, mas não se abalou e seguiu superior em campo. A equipe de Mano Menezes, aliás, conseguiu impor um ritmo forte até a parada técnica.

Depois da pausa, esse ritmo diminuiu, mas o Flu seguiu em busca do gol e finalmente conseguiu aos 39 minutos. Do campo de defesa, Freytes acionou Fuentes, que encontrou Arias no meio. O meia-atacante tocou para Canobbio, que avançou um pouco antes de finalizar cruzado para vencer o goleiro Lucas Maticoli.

O Nova Iguaçu, por sua vez, encontrou espaços pelo lado direito da defesa tricolor, mas faltou capricho na conclusão das jogadas parar fazer o gol.

Na etapa complementar, o time da Baixada até teve mais a bola durante os primeiros minutos, mas não conseguiu aproveitar esse momento para diminuir a vantagem do Flu. Com o passar do tempo, o Fluminense voltou a crescer na partida e criou boas chances de fazer o terceiro.

A principal veio aos 16 minutos, quando Martinelli roubou a bola dentro da área e acionou Germán Cano. O atacante estava completamente livre de marcação, mas isolou de perna esquerda. Mais tarde, Lima acertou uma bola no travessão.

O Fluminense seguiu melhor até o fim, mas ainda tomou levou um grande susto por causa de uma vacilo defensivo. Kennyd foi lançado pelo lado direito do ataque e invadiu a área do tricolor. Ele tinha um companheiro livre de marcação ao seu lado, mas demorou a dar o passe e desperdiçou o ataque.

Depois disso, o Tricolor se recompôs e voltou a insistir pelo terceiro gol, que o levaria ao G4 do Campeonato Carioca, mas não teve sucesso.

Ficha técnica

Fluminense x Nova Iguaçu

Data e hora: 16/2/2025, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Guga (FLU) / Igor Guilherme e Igor Lemos (NIG)

Cartões vermelhos: -

Gols: Germán Cano (1-0) (01'/1ºT) / Canobbio (2-0) (39'/1ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Bernal) e Jhon Arias; Canobbio (Serna), Riquelme Felipe (Lima) e Germán Cano (Keno).

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Guilherme, Gabriel Pinheiro (Matheus Matias), Sidney e Mateus Müller; Igor Guilherme (Fernandinho), Jorge Pedra (João Lucas) e Lucas Cruz; Xandinho, Caio Hones (Igor Lemos) e Antônio (Kennyd).