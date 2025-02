Arias recebe a camisa especial de 200 jogos pelo Fluminense - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/ Fluminense F.C

Rio - Jhon Arias recebeu uma homenagem pelas 200 partidas com o Fluminense . O meia-atacante alcançou a marca ao entrar em campo neste domingo (16), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Antes do aquecimento, a mulher de Jhon Arias, Alejandra, o presenteou com uma camisa que levava o número 200, em alusão à marca alcançada neste fim de semana. O presidente do clube, Mário Bittencourt, e o vice, Mattheus Montenegro, também participaram da homenagem.

"É uma marca muito importante para mim, é muito significativo completar 200 jogos com a camisa do Fluminense, um clube tão grande na América do Sul e no mundo. É um sonho que Deus me permite viver e desfrutar do jeito que eu desfruto cada vez que entro em campo com essa camisa", disse Jhon Arias, ao site do clube.

"E mais ainda com o cenário que tenho hoje, de ser um jogo no Maracanã, um estádio especial para mim, que tem sempre boas lembranças. É a minha casa. Então é uma marca muito significativa para mim e fico muito grato a Deus pela oportunidade. Agora é continuar trabalhando porque temos muita coisa pela frente", completou.

Ídolo do Fluminense, o colombiano chegou ao clube em agosto de 2021. De lá para cá, conquistou: a Taça Guanabara (2022 e 2023); o Campeonato Carioca (2022 e 2023); a Libertadores (2023); e a Recopa Sul-Americana (2024).