Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, no Fla-Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/02/2025 18:19

Fluminense pode ter um desfalque importante para o jogo contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O zagueiro Thiago Silva enfrenta dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, não participou dos treinos em campo ao longo da semana e passará por uma nova avaliação no sábado (15).

No último fim de semana, durante o Fla-Flu, ele foi substituído por Freytes no intervalo da partida. A lesão é a mesma que o afastou de alguns jogos da fase final do Campeonato Brasileiro de 2024.

Na época, ele se machucou na partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, contra o Atlético-MG. No entanto, optou por jogar no sacrifício no duelo da volta, e o problema piorou.

Caso o capitão não jogue, Mano Menezes tem Thiago Santos e Freytes como opções. O argentino mais cotado para ser o titular.