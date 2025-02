Flávio de Oliveira reencontrará Mano Menezes no Fluminense - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 13/02/2025 18:24

O Fluminense agiu rápido e acertou com um novo preparador físico para substituir Marcos Seixas, de saída para o América-MÉX . Trata-se de Flávio de Oliveira, que estava no Mirassol, onde era coordenador de performance. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal ‘Ligados no Flu’.

O profissional estava no clube do interior paulista desde o início de 2024. Lá, exerceu o cargo de gerência, com controle de treinos, fisiologia e interligação com outras áreas.

No Tricolor, Flávio reencontrará Mano Menezes, já que ambos trabalharam juntos no Internacional, em 2022. Além do Colorado, ele também soma passagem pelo Corinthians.