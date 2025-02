Otávio em treino pelo Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Otávio em treino pelo Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

Publicado 13/02/2025 09:30 | Atualizado 13/02/2025 09:39

Rio - O Fluminense acatou o pedido do técnico Mano Menezes e encaminhou a contratação do volante Otávio, do Atlético-MG . A chegada de mais um meio-campista com características defensivas estava no planejamento tricolor e foi um pedido do treinador, que deseja reforçar a posição e aumentar o número de opções.

Atualmente, o Fluminense conta apenas com o uruguaio Facundo Bernal, de apenas 21 anos. Já na função de segundo volante, Martinelli e Hércules são opções. Porém, o técnico Mano Menezes tem utilizado justamente os dois últimos como a dupla titular — e ambos foram elogiados nos clássicos contra Vasco e Flamengo.

O jogador mais velho da posição no elenco possui 26 anos. Ou seja, Otávio preenche os pedidos de Mano Menezes: um jogador com características defensivas, como um "cão de guarda" da defesa, e experiente. O Fluminense já entrou em acordo com o atleta e com o Atlético-MG, e resta apenas definir a forma de pagamento.

Otávio é o nono reforço do Fluminense para a temporada, mas ainda não deve ser o último nesta janela de transferências. O Tricolor ainda busca mais um "camisa 9" após a saída de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e avalia a contratação de um meia armador, dependendo apenas do exame de Ganso, diagnosticado com uma miocardite, no próximo dia 26.