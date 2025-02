Nova camisa tricolor do Fluminense para 2025 - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 12/02/2025 10:20 | Atualizado 12/02/2025 10:27

Rio - O Fluminense apresentou nesta quarta-feira (12) a nova camisa tricolor para 2025. A armadura, que foi produzida pela fornecedora de material esportivo Umbro, resgata as raízes do clube e a evolução do escudo, além de celebrar a participação no Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O modelo conta uma gola careca diferenciada, com reforço tecidual e detalhes bordados. A mesma estrutura também aparece nas mangas, que receberam um acabamento mais clássico, reforçando a ligação com as origens do Fluminense. Ao todo, a nova camisa possui sete listras.

"O Fluminense é um clube tradicional, com um passado e presente cheio de histórias, e que neste ano adicionará mais um capítulo importante na sua trajetória: a participação histórica no Mundial de Clubes da Fifa", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

A camisa ainda tem uma etiqueta na barra frontal com a frase "Das Laranjeiras para o mundo", celebrando a trajetória vitoriosa em mais de 120 anos e a participação no Mundial de Clubes de 2025.

"Pensando nessa ocasião especial, a Umbro e o clube procuraram unir esses conceitos para desenvolver a nova camisa. Linda e clássica, cheia de estilo, assim podemos definir a nova armadura tricolor, que certamente conquistará não só os torcedores, como os fãs do clube", completou.