Kevin Serna em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/02/2025 17:58 | Atualizado 11/02/2025 18:00

Rio - Interessado na contratação do volante Otávio, de 30 anos, o Fluminense estuda possibilidades de convencer o Atlético-MG a liberar o jogador. De acordo com informações do portal "O Tempo", o Galo vê o atacante Kevin Serna, de 27 anos, como uma possível moeda de troca para a negociação avançar.

O colombiano chegou ao Fluminense no ano passado e foi importante na luta contra o rebaixamento para a Série B. Ele fez os gols das últimas duas vitórias do Tricolor sobre Cuiabá e Palmeiras, que foram decisivas para salvar o clube carioca da queda.

No total, Kevin Serna entrou em campo em 27 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2027. O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Alianza Lima.

Na atual temporada, o colombiano perdeu sua posição de titular para Canobbio, porém, vem entrando em praticamente todas as partidas pelo Fluminense, no Campeonato Carioca.