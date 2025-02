Ganso foi diagnosticado com miocardite - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C

Publicado 11/02/2025 08:30 | Atualizado 11/02/2025 08:31

Rio - O Fluminense definiu a data para reavaliar a situação do meia Paulo Henrique Ganso. Segundo o "ge", o Tricolor vai refazer os exames médicos do jogador no dia 26 de fevereiro para saber se poderá voltar aos treinos. O camisa 10 foi afastado após ser diagnosticado com uma miocardite.

Ganso foi afastado das atividades no dia 18 de janeiro. O camisa 10 foi diagnosticado com uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, durante os exames de pré-temporada. O jogador está sob cuidados médicos do clube. Ele poderá voltar aos treinos caso o diagnóstico não persista.

O Fluminense acredita que o problema foi adquirido em decorrência de uma "gripe muito forte" que o atleta teve em novembro do ano passado. O clube deu prazo de quatro semanas para fazer uma reavaliação da condição clínica do jogador.

Ganso, de 35 anos, foi contratado pelo Fluminense em 2019. O camisa 10 negocia renovação contratual e deseja uma equiparação salarial com os principais nomes do elenco para ampliar o vínculo. Ao todo, soma 267 jogos, 26 gols e 34 assistências, além de conquistar o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).