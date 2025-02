Otávio em treino pelo Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 11/02/2025 16:50 | Atualizado 11/02/2025 16:51

Rio - O Fluminense avançou em relação a contratação de Otávio. O staff e o jogador gostaram da proposta do Tricolor e também da possibilidade do volante ganhar mais minutos e disputar o Mundial de Clubes. Agora, o clube carioca irá discutir a situação com o Atlético-MG. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.

Otávio, de 30 anos, perdeu espaço no Atlético-MG desde o ano passado, porém, teria ouvido da nova comissão técnica que teria mais oportunidades este ano. Algo que não ocorreu e deixou o jogador insatisfeito.

O volante tem vínculo com o Galo até junho de 2026. Para liberar o jogador para o Fluminense, o Atlético-MG deverá exigir alguma compensação financeira. Antes do clube de Belo Horizonte, o volante passou pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França.

Além de um volante, o Fluminense busca a contratação de um atacante. Até o momento, o Tricolor anunciou o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.