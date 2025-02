Otávio é volante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atletico

Publicado 10/02/2025 22:44

Rio - O Fluminense abriu negociação com o Atlético-MG pela contratação do volante Otávio, de 30 anos. As tratativas, conforme informou o site "ge", tendem a caminhar positivamente nos próximos dias.

Hoje, o técnico Mano Menezes conta com os seguintes jogadores para a posição: Facundo Bernal; Hércules; Martinelli; e Nonato. Lima, que é um meia mais ofensivo, também pode cumprir essa função.

Otávio se profissionalizou no Athletico-PR, em 2014. Anos depois, foi negociado junto ao Bordeaux. Ele disputou cinco temporadas com a camisa do time francês antes de chegar ao Galo, em 2022.

Pelo Atlético-MG, Otávio disputou 140 partidas, não fez gols e deu três assistências. O vínculo com o clube de Belo Horizonte vai até junho de 2026.