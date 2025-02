Guga foi titular do Fluminense no clássico com o Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense

Guga foi titular do Fluminense no clássico com o FlamengoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/02/2025 17:52



Fluminense vive situação delicada no Campeonato Carioca, com sério risco de não se classificar para a semifinal. Apesar da necessidade de vencer os dois jogos que restam e ainda contar com combinação de resultados, o lateral Guga não desiste e mostra confiança na classificação entre os quatro primeiros.

"Temos totais condições de classificar, os outros também vão se enfrentar. Dependendo dos resultados e, se Deus quiser, das nossas vitórias, temos grandes chances. Nosso foco e pensamento é classificar para buscar as finais e o título", avisou.



Após nove rodadas, o Fluminense tem apenas duas vitórias e amarga a nona posição, de 12 clubes, na tabela. Com 11 pontos, está a dois do G-4.



Nas últimas duas rodadas, o Tricolor encara o Nova Iguaçu, domingo (6), e pega o lanterna Bangu no dia 23. Ambos os jogos serão no Maracanã.