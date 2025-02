Ignácio foi o principal responsável por tentar parar Bruno Henrique no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Ignácio foi o principal responsável por tentar parar Bruno Henrique no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/02/2025 14:30 | Atualizado 09/02/2025 14:32

Rio - Titular na zaga do Fluminense ao lado de Thiago Silva, Ignácio foi um dos destaques do clássico sem gols com o Flamengo, no útimo sábado (8) . O defensor foi importante na contenção do ataque rubro-negro, que não conseguiu se impor e passou em branco no Maracanã.

Pelo chão e pelo alto, o camisa 4 foi o responsável, principalmente, por tentar parar Bruno Henrique. Na maioria das vezes, teve sucesso. Com muita imposição física, atormentou o jogador rubro-negro durante os 90 minutos.

Ignácio teve 39 ações com a bola, além de interceptações (4), duelos ganhos por baixo (4) e cortes (2). Ao todo, cometeu apenas uma falta no duelo, segundo dados do 'Sofascore'.

Neste começo de temporada, o zagueiro iniciou em cinco das seis partidas do Tricolor no Carioca. Contratado em julho do ano passado, junto ao Sporting Cristal, do Peru, ele busca se firmar no time titular. Em 2024, sofreu com lesões e não teve sequência entre os 11 principais.

Leia mais: Arias elogia postura do Fluminense e vê margem para evolução

O próximo compromisso do Flu pela competição estadual será contra o Nova Iguaçu, no domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O time comandado por Mano Menezes é o oitavo colocado na tabela, com 11 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga no G-4.