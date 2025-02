Cano manteve o jejum e completará dois anos sem marcar contra o Flamengo, sua maior vítima pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/02/2025 08:30 | Atualizado 09/02/2025 08:42

Rio - Germán Cano está perto de completar dois anos de jejum contra a sua maior vítima pelo Fluminense. O centroavante argentino, de 37 anos, passou em branco no empate sem gols com o Flamengo, neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e segue sem marcar contra o rival desde 2023.

O último gol de Cano contra o Flamengo foi no dia 9 de abril de 2023, quando fez dois gols e ajudou o Fluminense a conquistar o bicampeonato do Carioca sobre o rival. Na época, somava sete gols em oito jogos. Desde então, são sete Fla-Flus sem balançar as redes. Ao todo, são 15 partidas, seis vitórias, três empates e seis derrotas.

O Flamengo é a maior vítima de Cano pelo Fluminense, seguido de Portuguesa-RJ e Olimpia, do Paraguai, com cinco cada. Ao todo, o argentino já marcou 95 gols com a camisa tricolor. Após marcar 84 vezes em dois anos, o camisa 14 sofreu com lesões no ano passado e não conseguiu repetir o desempenho. Livre dos problemas físicos, já fez quatro em seis partidas.

O empate com o Flamengo não foi bom para o Fluminense, que tem chances remotas de chegar à semifinal do Carioca. Em oitavo lugar com 11 pontos, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.