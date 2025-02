Jhon Arias foi muito marcado pelos jogadores do Flamengo - Lucas Merçon / Fluminense FC

Jhon Arias foi muito marcado pelos jogadores do FlamengoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 08/02/2025 19:29

Rio - Um dos destaques do Fluminense nos últimos anos, Jhon Arias teve uma atuação tímida no primeiro clássico contra o Flamengo na temporada. O colombiano foi muito marcado pelos adversários, teve poucos espaços e não conseguiu fazer a diferença. Além disso, o jogador justificou a falta de intensidade da equipe pelo desgaste do calendário do futebol brasileiro.

"Era uma partida importante para o nosso futuro no campeonato. Fomos prejudicados pelo calendário. Não gosto de reclamar, mas os jogadores deveriam estar descansados e em condições para uma partida como essa. Nós jogamos uma partida na quarta-feira às 21h30, em Brasília, tivemos a viagem, e entramos em campo hoje à tarde", disse o camisa 21.

Fluminense e Flamengo protagonizaram uma partida morna e de poucas emoções. O primeiro Fla-Flu da temporada terminou empatado sem gols e com vaias de tricolores e rubro-negros presentes no Maracanã. Apesar da reprovação dos torcedores nas arquibancadas, Arias elogiou a atuação do Time de Guerreiros em meio aos obstáculos do calendário.

"Fizemos um grande jogo. O Flamengo tem um grande time. Podemos evoluir na temporada", completou.

O resultado não foi bom para o Fluminense, que tem chances remotas de chegar à semifinal do Carioca. Em oitavo lugar com 11 pontos, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.