Mano Menezes - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 07/02/2025 19:09

Rio - O Fluminense não deve ter novidades em sua escalação para enfrentar o Flamengo, neste sábado (8), pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. De acordo com o "ge", o técnico Mano Menezes indicou que repetirá a equipe que venceu o Vasco por 2 a 1 na última quarta-feira (5), em Brasília.

O lateral-direito Samuel Xavier, que foi desfalque no Mané Garrincha por dores na coxa esquerda, treinou normalmente nesta sexta (7) e devem ser relacionado. Porém, o mais provável é a manutenção de Guga na posição.

O provável time do Fluminense para enfrentar o Flamengo tem Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio e Cano.



O clássico com o Flamengo será de vida ou morte para o Fluminense. Em oitava lugar com apenas 10 pontos, o Tricolor precisa vencer o rival para manter suas chances de ir às semifinais do Campeonato Carioca.