Jhon Arias em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 07/02/2025 08:30

Rio - O técnico Mano Menezes parece ter encontrado o substituto ideal de Paulo Henrique Ganso, afastado por causa de uma miocardite. Sem o camisa 10 à disposição, o treinador testou Lima e Renato Augusto na função, antes de encontrar a solução dos problemas em Jhon Arias.

Na vitória sobre a Portuguesa-RJ e no empate com o Madureira, o técnico Mano Menezes testou Lima e Renato Augusto no lugar de Ganso. Na ocasião, o treinador ainda não tinha Arias à disposição. O camisa 21 só ficou disponível a partir do clássico contra o Botafogo, no último dia 29.

Apesar da derrota para o Botafogo, Arias deu indícios de que poderia resolver o problema. Porém, Mano Menezes voltou atrás na decisão e colocou o colombiano aberto no empate com o Boavista, no Maracanã, onde o Fluminense teve dificuldades para criar com Bernal, Hércules e Isaque no meio.

Arias voltou a ser utilizado como meia no clássico contra o Vasco e agradou. O colombiano, que renovou o contrato recentemente, teve uma atuação dominante. Como um maestro, comandou o meio-campo e foi o grande nome da vitória por 2 a 1, de virada, em Brasília, mesmo sem marcar.

Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma miocardite no último dia 18, durante os exames médicos de pré-temporada, e foi afastado por quatro semanas. O Fluminense acredita que o problema foi adquirido recentemente por causa de uma "gripe muito forte", em novembro.

O Fluminense volta a campo neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Em oitavo lugar com 10 pontos, o Tricolor tem a vaga na semifinal ameaçada. O adversário, no entanto, traz boas lembranças para Arias, que marcou na vitória por 2 a 0 no Brasileirão do ano passado.