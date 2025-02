Lucas Ribeiro Costa, meio-campista do Mamelodi Sundowns, está ansioso para enfrentar o Fluminense - Reprodução / Mamelodi Sundowns

Lucas Ribeiro Costa, meio-campista do Mamelodi Sundowns, está ansioso para enfrentar o FluminenseReprodução / Mamelodi Sundowns

Publicado 07/02/2025 15:16

Destaque do Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes, Lucas Ribeiro Costa projetou o duelo e mostrou estar ansioso para entrar em campo. A partida será disputada no dia 25 de junho, às 16h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

"Será prazeroso jogar contra o Fluminense, é uma grande equipe. Ganhou a Libertadores no ano passado. Vou encontrar outros brasileiros. Só quero aproveitar o momento. Vou ficar feliz e dar o melhor de mim", declarou o meio-campista.

Até aqui, ao todo, cerca de 7 mil ingressos já foram comprados pela torcida tricolor para acompanhar o time nos Estados Unidos.

Campeão da América em 2023, o Fluminense ficou no Grupo F da competição. Além do time sul-africano, enfrentará o Borussia Dortmund, da Alemanha, na estreia, e o Ulsan, da Coreia do Sul, na segunda rodada.