Riquelme Felipe em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/02/2025 16:21

Rio - Principal destaque do Fluminense neste começo de temporada, o meia-atacante Riquelme Felipe, de 17 anos, teve sua renovação encaminhada com o Tricolor. O novo vínculo do jovem com o clube das Laranjeiras terá valorização salarial e vai se encerrar em 2030. As informações foram dadas em primeira mão pelo canal "Central Fluminense" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A assinatura deverá acontecer no próximo mês, quando Riquelme Felipe irá completar 18 anos. Revelado em Xerém, o meia-atacante foi um dos grandes destaques da equipe sub-17 do Fluminense no ano passado, que conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria.

O jovem recebeu oportunidades nos primeiros jogos do ano, se destacou com a equipe alternativa e recebeu a oportunidade de ser titular no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira, e teve bom rendimento.

O começo de Riquelme Felipe no Fluminense tem sido tão promissor que alguns torcedores pedem sua titularidade. Atualmente, o jovem tem contrato até março de 2028, com multa de 50 milhões de euros (de R$ 298,8 milhões na cotação atual).