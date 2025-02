Ex-Fluminense e Real Madrid, Marcelo recebe homenagens nas redes sociais - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/02/2025 12:22

Real Madrid publicou uma nota oficial, enquanto o Fluminense escreveu uma mensagem e perfis de competições, como Libertadores, Copa do Mundo e Brasileirão também se pronunciaram.

O Tricolor demorou algumas horas para pronunciar e lembrou que foi onde a história de Marcelo começou e também terminou, sem citar o triste fim, rescindido contrato após briga com Mano Menezes. O clube exaltou a trajetória e o retorno.

Uma história que começou e terminou na sua casa, @MarceloM12.



Ainda em Laranjeiras, deu seus primeiros passos no futsal do Fluminense e logo foi para Xerém, onde continuou seu desenvolvimento e, ainda muito jovem, chegou ao time principal. Depois, foi à Europa e construiu uma… pic.twitter.com/7tZaoWjia2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 6, 2025



"Ainda em Laranjeiras, deu seus primeiros passos no futsal do Fluminense e logo foi para Xerém, onde continuou seu desenvolvimento e, ainda muito jovem, chegou ao time principal. Depois, foi à Europa e construiu uma carreira gigante. Conquistou todo o planeta e voltou para casa, onde venceu ainda mais", diz.

O texto ainda exalta o jogador e o chama de ídolo: "O futebol te agradece, Marcelo. O Fluminense, a sua eterna casa, te agradece, ídolo.

Já o Real Madrid expressou gratidão e carinho e chamou o agora ex-jogador de "uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial". Além disso, recordou a trajetória dele desde que chegou, em 2006, aos 18 anos, até a saída, em 2022.



"Foi peça fundamental em um dos períodos de maior sucesso dos 122 anos da nossa história. Nas dezesseis temporadas em que defendeu nossa camisa e nosso escudo, conquistou 25 títulos em 546 jogos: 5 Ligas dos Campeões, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas Europeias, 6 Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha".



exaltou outras conquistas de Marcelo, como a Copa das Confederações de 2013, com a seleção brasileira, e a Libertadores e a Recopa, pelo

O clube espanhol ainda, como a Copa das Confederações de 2013, com a seleção brasileira, e a Libertadores e a Recopa, pelo Fluminense

"O Real Madrid deseja a ele e a toda sua família boa sorte nesta nova etapa de sua vida", diz o comunicado espanhol.

Outras homenagens a Marcelo



Nas postagem do anúncio de aposentadoria, Marcelo recebeu comentários de jogadores e ex-companheiros. Mas também de perfis de competições.



O do Brasileirão escreveu: "Obrigado, craque" e também publicou outra mensagem:



"Um dos mais vitoriosos jogadores do futebol brasileiro anunciou sua aposentadoria. Fez história no Real Madrid e voltou ao Fluminense para brilhar no clube de onde é cria. Baita jornada! Obrigado pelas memórias, Marcelo".



Já a Conmebol comentou: "Gênio", enquanto o perfil da Libertadores postou um vídeo do lateral no fim de jogo da final entre Fluminense e Boca Juniors, em 2023, no Maracanã:



"Para sempre, Marcelo. Tens a Glória Eterna".



E a Liga dos Campeões postou uma foto dele com um dos cinco troféus do torneio que conquistou: "Obrigado, Marcelo".