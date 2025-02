Jhon Arias, do Fluminense, com a marcação de Paulinho, do Vasco - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 06/02/2025 00:06

"Acredito que hoje foi uma vitória importante, uma vitória que estávamos devendo aos nossos torcedores. Sabíamos que seria importante para eles que a a gente vencesse um clássico. Acho que hoje fizemos um jogo muito correto, um jogo de muito sucesso. Ainda perdemos oportunidades de deixarmos o placar mais elástico", disse, ao "SporTV".

Arias, que está de contrato renovado, destacou o trabalho de pré-temporada e como o Fluminense, agora, deve começar a ter um melhor desempenho ao melhorar a parte física. O meia lembrou que este foi apenas o quinto compromisso do time principal no ano.

"Estamos começando a colher os frutos de um trabalho que vem sendo plantado desde o início da pré-temporada. E claramente, com o passar dos jogos, dos treinos, estamos voltando à uma melhor forma física, a uma melhor forma técnica e isso está se refletindo nos jogos. Também somos autocríticos, sabemos que ainda estamos em um processo de retorno, de construção...", completou.

Esta foi apenas a segunda vitória do Fluminense em oito rodadas do estadual. A equipe soma 10 pontos com outros quatro empates na competição.