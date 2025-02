Germán Cano marcou o gol da virada do Fluminense sobre o Vasco, seu ex-clube - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Germán Cano marcou o gol da virada do Fluminense sobre o Vasco, seu ex-clubeMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 05/02/2025 23:38 | Atualizado 06/02/2025 00:50

Brasília - Em clássico agitado entre rivais vivendo momentos diferentes no começo da temporada, o Fluminense foi superior nesta quarta-feira (5) e venceu o Vasco de virada pelo placar 2 a 1 no Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Carioca . O Cruz-Maltino, que deu adeus à invencibilidade, saiu na frente logo no primeiro minuto com Coutinho, mas o Tricolor reagiu ainda na primeira etapa e virou com gols de Thiago Silva e Germán Cano.

fotogaleria

Com o resultado, o Tricolor foi a 10 pontos e se recuperou, podendo sonhar com aproximação do G-4 na reta final da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino, por sua vez, ficou com 13 pontos na terceira colocação.

Jogo movimentado

O clássico disputado na capital federal escancarou otimismo de um lado, com o Vasco embalado, e preocupação do outro, com o Fluminense sem conseguir alavancar a campanha e distante do G-4. O duelo foi animado e repleto de mudanças de cenários.



Erro do Tricolor e placar foi aberto pelo Cruz-Maltino logo no primeiro minuto de jogo. Paulinho roubou a bola de Fuentes pelo lado direito de ataque e passou para Vegetti, que cruzou rasteiro na medida para Coutinho finalizar e marcar para o Vasco. O meia, autor do gol, deixou o gramado para a entrada de Payet após sentir desconforto muscular.



Com a vantagem, Fábio Carille viu seu time tentando administrar o resultado, mas dando muitos espaço para transição dos comandados de Mano Menezes. O Fluminense não se abateu, correu, acumulou chances e conseguiu chegar ao gol.

Reação

Logo após a parada técnica aos 25 minutos, o Tricolor acordou para o jogo e passou a criar mais oportunidades. Aos 31, em falta originada após erro de Jair na saída de bola, Arias cobrou com perfeição para Thiago Silva mergulhar de cabeça e deixar tudo igual.



Mais focado na primeira etapa, a virada veio pouco tempo depois, aos 40. Após lance confuso dentro da área, a bola sobrou para Fuentes, que finalizou forte de fora e viu Germán Cano aparecer para desviar. O camisa 14 fez valer mais uma vez a "Lei do Ex" para deixar o Flu em vantagem no intervalo.

Queda de ritmo

A partida perdeu em qualidade na segunda etapa e foi marcada por um Vasco que esbarrou por muito tempo nos próprios erros. As investidas em jogadas aéreas buscando Vegetti não funcionaram, assim como os lances rondando a área.



Ainda que com a vantagem, o Fluminense não parou de atacar e passou a ter mais a bola a partir dos 30 minutos da segunda etapa. As entradas de Serna e Bernal deram mais vitalidade para organização e arranque, enquanto Jhon Arias se mostrava voluntarioso na recomposição pela direita.



O Vasco, nervoso e desarrumado após as substituições de Fábio Carille, que optou por um jogo mais aberto e com pouca movimentação na faixa central, não foi capaz de reagir. O Fluminense administrou bem o marcador, escapou para segurar o jogo e confirmou os três pontos no clássico.