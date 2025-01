Junior Martins não é mais técnico do Bangu. O treinador foi demitido após a goleada por 5 a 0 para o Flamengo - Divulgação / Bangu

Publicado 23/01/2025 08:00 | Atualizado 23/01/2025 08:08

o Bangu anunciou a demissão do técnico Junior Martins. O treinador foi demitido Rio - Lanterna do Campeonato Carioca 2025,. O treinador foi demitido após a goleada por 5 a 0 para o Flamengo , nesta quarta-feira (22), em São Luís (MA), pela 4ª rodada da Taça Guanabara.

"O Bangu Atlético Clube informa que Junior Martins não comandará mais o time no Carioca. A decisão partiu após mais um resultado negativo do time na competição. O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira", disse.



Foi a segunda troca de treinador no Carioca 2025. Além do Bangu, a Portuguesa-RJ também mudou o comando da equipe após Evaristo Piza aceitar a proposta do Retrô, de Pernambuco, logo após a derrota para o Botafogo pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

O Bangu vive situação delicada no Carioca. Um dos times mais tradicionais da competição, o Alvirrubro é o lanterna com apenas um ponto em quatro jogos disputados e ainda tem confronto contra dois grandes. No ano passado, foi o penúltimo colocado com oito pontos.