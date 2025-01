Maricá empatou com o Fluminense e seguiu no G-4 do Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Maricá empatou com o Fluminense e seguiu no G-4 do CariocaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/01/2025 09:21

Rio - Em meio a início ruim dos gigantes do estado, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Volta Redonda largaram na frente e ocupam as primeiras colocações do Campeonato Carioca . Ao fim das três primeiras rodadas, o cenário é de alerta ligado para os principais times do Rio, que estão no bloco das cinco piores campanhas até então.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Sem muito espaço no calendário para pré-temporada, Vasco começaram a competição com times recheados de jovens das categorias de base e jogadores pouco prestigiados em 2024. Com os clubes de menor investimento se reforçando e melhor estruturados, o cenário complicou cedo.

Depois de três jogos, apenas o Botafogo soma uma vitória no Carioca e tem a melhor campanha dentre os da elite do futebol brasileiro, em oitavo. O Vasco aparece logo atrás, em nono e invicto, mas com três empates.

O momento é ainda mais delicado para a dupla Fla-Flu. O Rubro-Negro soma duas derrotas e um empate e está em 11º, beirando a lanterna, enquanto o Tricolor aparece acima com dois empates e uma derrota. Isso, no entanto, tende a mudar até o fim de semana com as estreias dos grupos principais.

Ainda que seja difícil segurar, os quatro primeiros colocados na tabela do Campeonato Carioca vão se permitindo sonhar. A boa vantagem já credencia, ao menos, a tal situação.

O estreante Maricá mostra sua estrutura e força no elenco com duas vitórias e um empate, dividindo a ponta com o Nova Iguaçu, que tem a mesma campanha, enquanto Portuguesa e Volta Redonda somam duas vitórias e uma derrota cada um, com seis pontos somados.