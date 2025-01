Troféu do Campeonato Carioca - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/01/2025 07:00

Rio - A bola vai rolar para o estadual mais charmoso do Brasil. O Campeonato Carioca de 2025 começa a partir deste sábado (11) e promete fortes emoções na disputa pelo título. Botafogo e Vasco entram em campo já no primeiro dia, enquanto Flamengo e Fluminense jogam no domingo (12). O DIA preparou um guia com as principais informações, candidatos ao título, possíveis surpresas e muito mais.

Favoritismo dos grandes

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco despontam como os favoritos. Em 128 edições do Carioca, o título não ficou nas mãos dos quatro grandes somente em 12 ocasiões. A última vez que uma equipe de menor expressão venceu a competição foi o Bangu, em 1966. Desde então, o domínio é dos grandes, que conquistaram os títulos em meio aos diversos regulamentos ao longo da história da competição.

Nos últimos seis anos, Flamengo e Fluminense dominaram o Carioca. Atual campeão, o Rubro-Negro conquistou o título em 2019, 2020, 2021 e 2024. Já o Tricolor, por sua vez, foi bicampeão em 2022 e 2023. A dupla Fla-Flu protagonizou a final entre 2020 e 2023, com dois títulos para cada. No ano passado, os rivais se enfrentaram na semifinal e encerraram a sequência de quatro finais consecutivas.

Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca pela 38ª vez na história Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo não vence o Carioca desde 2018, quando superou o Vasco. Apesar do sucesso da era John Textor em outras frentes, sequer chegou à semifinal nos últimos dois anos — e se contentou apenas com o bicampeonato da Taça Rio. Além disso, o Alvinegro ainda começará o estadual sem treinador e em busca de reposições para as saídas de Luiz Henrique e Thiago Almada.

O Vasco, por outro lado, amarga o pior jejum entre os grandes. O último título foi em 2016, quando confirmou o bicampeonato sobre o Botafogo. Ou seja, são quase dez anos sem conquistar o estadual. Em 2018 e 2019, foi vice para o Botafogo e Flamengo, respectivamente. Já nos últimos três anos, parou na semifinal — eliminado pelo Rubro-Negro em 2022 e 2023, além do Nova Iguaçu no ano passado.

Diferentemente dos últimos anos, o Carioca de 2025 promete mais equilíbrio, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo com disputas por vaga na Taça Rio e contra o rebaixamento. Entre os grandes, o Fluminense foi quem mais se movimentou no mercado. Já o Flamengo e o Botafogo ainda não fizeram grandes movimentações, enquanto o Vasco perdeu força financeira com a saída da 777 Partners do controle da SAF e trouxe reforços pontuais.

Possíveis surpresas

Nos últimos anos, os pequenos aprontaram e surpreenderam os grandes. Em 2021, por exemplo, Portuguesa e Volta Redonda chegaram à semifinal. O Voltaço voltou à fase final em 2023, quando perdeu para o Fluminense por 7 a 0 na partida de volta, no Maracanã. Já no ano passado, a bola da vez foi o Nova Iguaçu, que terminou vice-campeão diante do Flamengo.

Já em 2025, os pequenos podem aprontar mais uma vez. Por causa do calendário que cada vez fica mais sobrecarregado, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão jogar com time misto nas primeiras rodadas, o que aumenta a chance de uma zebra na semifinal. E é aí que entra o Volta Redonda e Maricá nessa história, os principais candidatos a surpresa do Carioca.

Volta Redonda venceu o Athletic e conquistou o título da Série C do Brasileirão Breno Babu / CBF

Finalista em 2005 e semifinalista em duas oportunidades entre 2021 e 2023, o Volta Redonda chega embalado pelo acesso a Série B do Brasileirão em 2025. No ano passado, o Voltaço decepcionou no Carioca e ficou em 10º lugar, mas deu a volta por cima após a chegada do treinador Rogério Corrêa e conquistou o título da terceira divisão, subindo novamente para a segundona após 26 anos.

Já o Maricá é o estreante do Carioca. Apesar de caçula, o time da região metropolitana do Rio de Janeiro chega embalado pela conquista da Série A2 do estadual, além da Copa Rio — que garantiu vaga para a Série D do Brasileirão. O novato da competição é comandado pelo ex-jogador Reinaldo, que teve passagens marcantes por Flamengo e Botafogo entre as décadas de 1990 e 2000.

Vice-campeão no ano passado, o Nova Iguaçu também não pode ser descartado. A Laranja Mecânica da Baixada manteve o treinador Carlos Vitor, o Cal, eleito o melhor do Carioca de 2024, além de nomes como o meia Xandinho, destaque do time nas campanhas da Série D do Brasileirão e da Copa do Brasil. Já a Portuguesa, semifinalista em 2021, quer fazer bonito para celebrar o centenário.

Maricá, Copa Rio Bruno Maia / Maricá

Mudanças no regulamento

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) promoveu duas mudanças no regulamento do Carioca de 2025. Em reunião no Conselho Arbitral, os representantes aprovaram o aumento da espessura da linha de impedimento de 6 para 12 centímetros, com o objetivo de "acabar com impedimentos muito ajustados" e beneficiar o gol.

Outra mudança foi referente ao número de estrangeiros relacionados para as partidas. A Ferj acatou o pedido de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, e aumentou o limite de sete para nove . Não houve oposição em relação ao pedido dos quatro grandes e, por isso, a mudança foi aprovada. O Fluminense, por exemplo, já atingiu o limite de estrangeiros permitidos pela CBF no elenco.

Veja onde assistir aos jogos da primeira rodada do Carioca:

Sábado (11/01)

Nova Iguaçu x Vasco - 16h30 - TV Globo / SporTV / Premiere

Botafogo x Maricá - 16h - Band / Premiere

Bangu x Portuguesa - 19h - Bandsports

Domingo (12/01)

Flamengo x Boavista - 16h - Band / Premiere

Fluminense x Sampaio Corrêa - 19h - SporTV / Premiere

Madureira x Volta Redonda - 16h - Bandsports