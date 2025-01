Sanchez é um dos jogadores campeões da Série C que seguem no Volta Redonda - Rapahel Torres/Volta Redonda

Publicado 10/01/2025 14:17

O Campeonato Carioca volta a ter um clube pequeno que disputa a Série B do Brasileiro após 10 anos, desde o Macaé, em 2015. Trata-se do Volta Redonda, que aposta na manutenção de boa parte do elenco campeão da Série C em 2024 para voltar a fazer uma boa campanha estadual.



Surpresa em 2023, quando chegou à semifinal, o Voltaço decepcionou em 2024, ficando em 10º lugar, com apenas nove pontos e duas vitórias conquistadas. E aposta no entrosamento de seus jogadores para voltar a bater de frente com os grandes do Rio.



"É importante manter a base de um time campeão, principalmente para o início de temporada. Isso também ajuda a ambientar os atletas que chegam agora, com mais facilidade de se adaptar ao estilo de jogo que o treinador impõe para nós, além de buscarmos desde o início já evoluir pontos não tão fortes da temporada passada", afirmou o lateral-esquerdo Sanchez, que está no clube desde 2023.



"Com certeza vamos chegar muito bem para essa estreia".



O Volta Redonda estreia no Carioca de 2025 no domingo (12), contra o Madureira, às 16h, no Estádio Conselheiro Galvão.