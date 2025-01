Zico em ação na 20ª edição do Jogo das Estrelas: ídolo do Flamengo recebe homenagem no Carioca - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 10/01/2025 09:40

segundo jogador com mais títulos da competição (sete), mostrou-se lisonjeado pela homenagem.

O troféu do Campeonato Carioca de 2025 terá o nome do maior ídolo do Flamengo , Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Galinho de Quintino,, mostrou-se lisonjeado pela homenagem.

"Você se sente privilegiado, honrado de ter seu nome na taça de campeão. Procurei sempre honrar o Carioca, foram muitos anos disputando. É o campeonato mais charmoso, um dos mais difíceis", afirmou Zico, durante a cerimônia de abertura da competição, no Museu de Arte Moderna (MAM).



Com 296 partidas pelo Carioca, o ídolo rubro-negro foi campeão em 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 especial, 1981 e 1986. Ele só fica atrás de Oswaldo Gomes, do Fluminense, na época amadora (1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918 e 1919).



E para quem se acostumou a ver a competição como a principal do país nas décadas de 70 e 80, a nova fase dos clubes do Rio, com três títulos seguidos de Libertadores, ajuda a dar mais força à atual edição.



"Era um período em que a gente valorizava mais a competição. (Hoje)o futebol do Rio vive um grande momento, tomara que o Vasco consiga crescer, pois ter os quatro grandes no Rio são importantes para o futebol brasileiro. O Campeonato Carioca merece uma competição desse nível", completou.



Garotinho também é homenageado



O narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, atualmente na rádio Tupi, é outro que terá destaque na premiação do campeão carioca de 2025. Afinal, as medalhas que serão entregues aos jogadores terão sua assinatura.



"Fico lisonjeado pela homenagem, é o maior e melhor Estadual do país. Como sempre foi. Com grandes craques desfilando por nossos gramados e pelo maior palco de futebol do mundo, o Maracanã", disse.