Reunião com representantes de clubes na sede da FerjÚrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 08/01/2025 16:22 | Atualizado 08/01/2025 16:24

Rio - A linha de impedimento em jogos do Campeonato Carioca será mais grossa para beneficiar o gol. Antes, a espessura era de 6 centímetros, mas passará a ser de 12 com a mudança. A decisão foi tomada na reunião do Conselho Arbitral com os representantes dos clubes na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na última terça-feira (7). O Maricá foi o único que não enviou representantes.

De acordo com a Ferj, "a mudança visa acabar com impedimentos muito ajustados, beneficiando os atacantes".

A entidade também informou que haverá parada do tempo nas revisões do VAR. Dessa forma, o árbitro não precisará acrescentar os minutos da paralisação nos acréscimos.

O VAR, aliás, estará presente em todos os jogos do Campeonato Carioca. Anteriormente, a tecnologia era usada apenas em clássicos entre os quatro grandes e na fase final.

A entidade ainda revelou que a imagem da revisão do árbitro vai ser liberada para a torcida apenas depois da decisão. Antes, estará apenas escrito o que é checado.