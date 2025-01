Cobrança de pênalti de Gustavo Silva - Reprodução/YouTube Paulistão

Cobrança de pênalti de Gustavo SilvaReprodução/YouTube Paulistão

Publicado 08/01/2025 22:29 | Atualizado 08/01/2025 22:31

São Paulo - Uma cobrança de pênalti inusitada marcou a vitória do Fortaleza sobre o São Bento por 3 a 0 no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, nesta quarta-feira (8), pela Copinha. Gustavo Silva não tomou distância e bateu rápido, logo após a autorização do árbitro, aos 46 minutos do segundo tempo. O goleiro foi pego de surpresa e sequer se mexeu. Veja como foi no vídeo abaixo:

Gol espetacular de pênalti marcado por Gustavo Silva, do Fortaleza



pic.twitter.com/Cq3jn84SX9 — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) January 8, 2025

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo 25. O Leão do Pici volta a campo no próximo sábado, às 16h30, no mesmo estádio, para enfrentar o Ituano.