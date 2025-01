Paolo Guerrero jogou no Flamengo entre 2015 e 2018 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/01/2025 19:59

Ex- Flamengo , Paolo Guerrero, de 41 anos, anunciou que se aposentou da seleção peruana. Em entrevista ao portal peruano América TV, o jogador também afirmou que está no momento de novos e jovens atletas terem oportunidades.

"Seguramente, fiz minha última partida (pelo Peru) na Argentina. Agora, estou bem no Allianza (Lima), me preparando para fazer um bom torneio. A seleção necessita de gente nova, caras novas, jovens. O que as pessoas pedem: novos jogadores. Por isso, vamos dar uma oportunidade aos jovens", disse.

Ele estreou pela seleção no dia 9 de outubro de 2004, contra a Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Peru, com 41 gols e dez assistências em 125 jogos.

Com a camisa da seleção peruana, o centroavante jogou a Copa do Mundo da Rússia 2018, participou da Copa América seis vezes, com dois terceiros lugares (2011 e 2015), além do vice-campeonato em 2019. Seu último gol pelo Peru foi em um amistoso contra a Republica Dominicana, que terminou com vitória por 4 a 1.