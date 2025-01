Júlio César participou de evento com exposição do troféu do Mundial de Clubes de 2025 - Divulgação

Publicado 08/01/2025 14:35

Rio - O troféu do Mundial de Clubes de 2025 foi exposto em um evento na última terça-feira (7), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ídolo do Flamengo, o ex-goleiro Júlio César foi um dos convidados da Hinense, empresa de eletrônicos que é uma das patrocinadores do torneio da Fifa.

"A revelação de hoje do Troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 é um marco importante, pois celebramos o auge do futebol de clubes e a jornada futura de 32 dos melhores times do mundo", disse David Gold, vice-presidente da Hisense.

O design do troféu do Mundial de Clubes de 2025 foi feito em colaboração com a empresa Tiffany & Co. A taça apresenta ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países membros da Fifa, além da posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho.

O novo formato do Mundial de Clubes será realizado a cada quatro anos e terá 32 equipes participantes. O Brasil será o único país com quatro participantes: Flamengo, Fluminense e Palmeiras, cabeças de chave da competição, além do Botafogo. Os quatro garantiram vaga por causa dos títulos da Libertadores entre 2021 e 2024. River Plate e Boca Juniors, da Argentina, completam os classificados da Conmebol.