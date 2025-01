Reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo aconteceu na sede da Gávea - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 08/01/2025 09:59 | Atualizado 08/01/2025 10:03

com ABC da Construção, inDrive e Texaco. Os acordos foram acertados ainda na gestão de Rodolfo Landim, mas a confirmação acontece na primeira reunião do Conselho Deliberativo da era Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Os conselheiros do Flamengo aprovaram a renovação de três contratos de patrocínio, com ABC da Construção, inDrive e Texaco.

Os três patrocínios renderão ao Rubro-Negro R$ 20 milhões. O valor foi informado pelo site 'ge' e confirmado pela reportagem de O Dia.



Com a aprovação, a Texaco estampará a marca nos números das camisas do time masculino, além de ter um espaço nas de treino e aquecimento. E pagará R$ 9 milhões por dois anos.



Já a ABC da Construção estará na parte traseira dos shorts das equipes masculinas e femininas, além de sub-20 e basquete. O contrato de um ano renderá mais R$ 7,5 milhões, sendo R$ 2 milhões através de permuta.



E a In Drive pagará R$ 7 milhões para ficar na barra inferior das costas da camisa do time feminino. A parceria por um ano também garante estampar a marca no microfone das entrevistas do time masculino.



Novidade no Conselho Deliberativo do Flamengo



Pela primeira vez, a reunião aconteceu em formato híbrido. Foram 404 conselheiros no Salão Nobre da sede da Gávea e outros 160 via aplicativo de vídeo. A iniciativa visa a promover maior inclusão do conselho.



Nesta primeira reunião, apenas quem estava na Gávea pôde votar. Mas a previsão é que, em até 120 dias, seja instalada uma tecnologia que permita o voto remoto.



"Este é um passo significativo em direção a um Flamengo mais democrático e acessível, respeitando nossa tradição e, ao mesmo tempo, abraçando a inovação", afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba.