Fabrício Bruno em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/01/2025 20:54

Rio - O Flamengo aceitou a oferta do Cruzeiro pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O clube mineiro pagará 7 milhões de euros (R$ 44,2 milhões na cotação atual) à vista ao Rubro-Negro.

Com isso, Fabrício Bruno sequer viaja com o elenco principal do Fla no dia 10 para os Estados Unidos, onde acontece a pré-temporada. A informação do acerto foi dada primeiro pelos jornalistas Samuel Venâncio e Venê Casagrande.



O Rennes (FRA) chegou a fazer uma sondagem pelo zagueiro. O clube francês, cabe lembrar, tentou a contratação do zagueiro na temporada passada, mas não houve negócio.

Apesar disso, ele manteve o desejo de jogar no Cruzeiro em 2025 . O zagueiro já deixou claro para o Flamengo que deseja se transferir para o time mineiro, onde foi informado que será titular durante a temporada.

Fabrício Bruno perdeu espaço no Flamengo após a chegada de Filipe Luís, em outubro. Com o manto, ele conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.