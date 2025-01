Estilo de Alcaraz repercutiu em reapresentação do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Estilo de Alcaraz repercutiu em reapresentação do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/01/2025 18:38

Rio - O elenco principal do Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu, e iniciou os trabalhos para a temporada de 2025. Logo na chegada ao centro de treinamento, o meia Carlos Alcaraz chamou atenção da torcida rubro-negra por conta de seu estilo.

NOVA TEMPORADA PELA FRENTE! #VamosFlamengo pic.twitter.com/foYtdwkMh1 — Flamengo (@Flamengo) January 8, 2025 Com o cabelo pintado de roxo, Alcaraz vestia camisa mais larga, no estilo "oversized", e bermuda, ambas com um tom forte de amarelo, além de tênis e meias pretas. Na Web, os rubro-negros não perdoaram e fizeram inúmeras brincadeiras com o estilo do argentino.

Veja alguns comentários

Alcatraz ta achando que tá no round 6 com essa roupa e esse cabelo lkkkkkkkkkkkkkk — cadu (@caducrf2) January 8, 2025

Ainda bem que o clube tem psicólogo agora … o Alcaraz não está tá bem — Raphael (@Raphaelgomes71) January 8, 2025

Alcaraz diretamente de round 6 kkkkk pic.twitter.com/H51UFdb4OZ — Luan Arrascaeta (@Luanszsou) January 8, 2025

Alcaraz atacou a moda kkkkkkkkk — Jackson (@Jacksonfla19) January 8, 2025

Alcaraz veio como garoto propaganda do mercado livre. — Marcio (@MarcioThadeu5) January 8, 2025

tomara que o alcaraz jogue bem o tanto que ele tá feio — m7. (@arrascaetza) January 8, 2025

Alcaraz assassinando a moda logo no primeiro treino do ano .. Isso só significa uma coisa, esse ano será maravilhoso .. Seremos! — James (@ijamesdouglas) January 8, 2025

A representação do elenco principal do Flamengo acontece nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Na sexta (10), o grupo viaja para a Flórida, onde fará a pré-temporada.