Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já está em busca de reforços para 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já está em busca de reforços para 2025Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/01/2025 15:36 | Atualizado 08/01/2025 15:38

Rio - O Flamengo não pretende vender nenhum de seus jogadores titulares neste início de temporada. Quem garante é José Boto, diretor de futebol rubro-negro. Em coletiva nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu, o dirigente descartou a saída de qualquer atleta "fundamental" e afirmou que uma negociação só acontecerá no caso de "uma loucura de proposta".

LEIA MAIS: Ídolo do Flamengo participa de evento com exposição do troféu do Mundial

"Não temos a intenção de vender nenhum jogador que seja fundamental. A não ser que seja uma loucura, daquelas que você não pode dizer 'não'. Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. A ideia é agregar poucos jogadores para que o elenco seja mais forte", disse Boto.

O diretor também fez elogios a Filipe Luís. Apesar de ser português, ele afirmou que deseja usar o ídolo rubro-negro para "acabar com a hegemonia" de técnicos de seu país no Brasil.

"Tudo que disse no primeiro dia eu mantenho. Alguém em que eu vejo futuro maravilhoso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe. Com todo respeito aos treinadores portugueses, alguns são até meus amigos, mas eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe", afirmou.

Durante a coletiva, Boto também revelou que o Flamengo voltará a abrir alguns treinos para a imprensa, além de realizar coletivas com jogadores, algo que não acontecia na gestão anterior.

A representação do elenco principal do Flamengo acontece nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. A estreia no Campeonato Carioca será no dia 12, contra o Boavista, com uma equipe alternativa.

Veja outros trechos da coletiva

Contratações

"Todos os jogadores que vierem são jogadores que servem ao modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar a imprensa e torcida. Tem o campeão da pré-temporada e o campeão real. Queremos ser o campeão real ao fim da temporada."

"Trabalhamos com conseguirmos o que queremos e achamos que encaixa no modelo do treinador. Se isso tiver que levar mais dois, três ou quatro dias, leva. A pressa é inimiga da perfeição. Não vamos esperar meses, obviamente, mas sem pressa."

Fabrício Bruno

"Conversei com o Filipe Luís sobre todos os jogadores e o Fabrício Bruno foi um deles. Vou responder só isso."

Finanças

"O Bap já falou que existem alguns problemas de caixa e estou ciente dele assim como o Filipe. Mas não nos preocupam. O que temos será suficiente para os reforços cirúrgicos que queremos fazer. O elenco é excelente e só precisamos de ajustes pontuais. Não precisamos de contratações muito caras."

Planos para a base

"Por onde passei, a base era cuidada com muito carinho. Aqui não vai ser diferente. O ganhar na base muitas vezes esconde o formar mal. Ganhar na base tem que ser os jogadores que se revela e consegue vender. O Brasil tem condições para criar mais jogadores que encantam. Eu comecei a gostar de futebol assistindo a seleção brasileira de 82. Os bons jogadores, os talentosos, têm sempre lugar. Temos que revelar jogadores mais criativos. Não há criatividade sem liberdade, se tem medo de errar. O que falta é esse processo nas idades menores. Eles precisam errar, experimentar... Futebol não se ensina, se aprende."

Objetivos de 2025

"Não podemos pensar que o ponto alto da temporada será o Mundial. O foco principal tem que ser o Brasileirão. O foco imediato é a Supercopa do Brasil. Depois o Mundial chegará. Vamos para fazer o melhor possível."