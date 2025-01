Allan - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/01/2025 19:55

Rio - Após um temporada ruim em 2024, Allan acredita que pode dar a volta por cima no Flamengo. De acordo com o portal "UOL", o volante recebeu sondagens de alguns clubes, mas se mostrou determinado a permanecer no Rubro-Negro em 2025.

O interesse mais forte no jogador veio do Pumas, do México, mas as conversas não avançaram. Allan tem o desejo de ficar no Flamengo e cumprir seu contrato, que vai até o fim de 2027.

O camisa 21 está confiante de que pode deixar o momento ruim para trás e fazer uma boa temporada pelo Flamengo. O jogador aproveitou as férias para se condicionar fisicamente e poder buscar espaço com o técnico Filipe Luís.

Com Allan, o elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Na sexta (10), o grupo viaja para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada.