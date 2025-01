José Boto durante coletiva no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza /CRF

José Boto durante coletiva no Ninho do UrubuGilvan de Souza /CRF

Publicado 08/01/2025 17:59

coletiva nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. O dirigente português afirmou que "a psicologia no futebol é como as batatas fritas" e explicou o motivo. Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, fez uma comparação inusitada ao responder sobre a importância da psicologia no futebol durante. O dirigente portuguêse explicou o motivo.

"Eu gosto de falar por metáforas. Essas coisas todas: fisiologia, psicologia... São coisas muito importantes, que agregam. Mas são as batatas fritas. O importante é o bife. E o bife é a comissão técnica, o elenco. O resto são as batatas fritas", disse Boto.

o Flamengo contratou o psicólogo Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo, e voltou a ter um profissional da área no futebol, o que não aconteceu na gestão de Rodolfo Landim. Mesmo assim, Boto pediu calma em relação ao trabalho mental. Recentemente,, e, o que não aconteceu na gestão de Rodolfo Landim. Mesmo assim, Boto pediu calma em relação ao trabalho mental.

"Vem para agregar quando a comissão técnica precisa. Não façam disso o bife. Ou o prato principal. São coisas que existem para ajudar que o bife saia melhor", completou.

A representação do elenco principal do Flamengo acontece nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Na sexta (10), o grupo viaja para a Flórida, onde fará a pré-temporada.