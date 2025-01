Paulo Ribeiro volta ao Flamengo para ocupar o cargo de psicólogo do time principal - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/01/2025 14:58

Rio - O Flamengo acertou a contratação do psicólogo Paulo Ribeiro, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo. O profissional, que já havia trabalhado anteriormente no Rubro-Negro de 1990 a 2011, retorna ao clube agora sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Paulo marcou presença no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (6) e ajustou os últimos detalhes de sua contratação. O Flamengo não tinha um profissional da psicologia trabalhando diretamente com o elenco principal desde 2019, quando Rodolfo Landim assumiu a presidência.

No Botafogo, onde estava desde 2019, Paulo Ribeiro acompanhou de perto todos os processos do clube até a chegada da SAF, quando virou Head de Psicologia. Ele, por decisão pessoal, optou por não seguir no Nilton Santos. A diretoria ainda não anunciou o substituto.