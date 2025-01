Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Renan Areias/arquivo o dia

Publicado 06/01/2025 12:52 | Atualizado 06/01/2025 14:32

Publicado 06/01/2025 12:55 | Atualizado 06/01/2025 14:32

Rio - O Vitória está interessado na contratação do atacante Carlinhos, do Flamengo. De acordo com o portal “Goal”, o jogador é um dos nomes na mira do Leão para reforçar seu elenco em 2025.

O clube baiano já iniciou as conversas com o staff de Carlinhos, que se mostraram positivas. Agora, o Vitória tenta montar uma operação para chegar a um acordo com o Flamengo.



O clube baiano já iniciou as conversas com o staff de Carlinhos, que se mostraram positivas. Agora, o Vitória tenta montar uma operação para chegar a um acordo com o Flamengo.

Carlinhos foi contratado pelo Flamengo em abril, em meio à suspensão de Gabigol por se recusar a fazer exame antidoping. O atacante foi um dos destaques do Campeonato Carioca do ano passado pelo Nova Iguaçu e terminou a competição como vice-artilheiro, com oito gols, atrás apenas de Pedro, seu atual companheiro, com 11.

Apesar do sucesso no estadual pelo clube da Baixada, não conseguiu manter a boa fase no Flamengo. Pouco aproveitado, disputou apenas 16 jogos com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.