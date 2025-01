Flamengo estreou na Copinha com goleada - Nayra Halm / Flamengo

Publicado 05/01/2025 19:10

São Paulo - Em busca do penta da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo estreou na competição com uma vitória sem sustos neste sábado. Em Mogi das Cruzes, o Rubro-Negro goleou o Cruzeiro, da Paraíba, por 5 a 0 e largou na frente no grupo 23 do torneio.

Aos seis minutos, o Flamengo saiu na frente. Bill iniciou jogada e serviu Felipe Lima. O camisa 9 em seu primeiro toque na bola, finalizou sem chances de defesa para o goleiro do clube paraibano. O segundo saiu sete minutos depois. Após cobrança de escanteio, Pedro Lemos aproveitou a oportunidade para ampliar.

Em vantagem, os cariocas reduziram um pouco o ímpeto, mas a fragilidades do rival eram tantas que o Rubro-Negro fez o terceiro antes do intervalo. Aos 37 minutos, Joshua iniciou a jogada que acabou sendo concluída com perfeição por Douglas Telles.

No segundo tempo, o Flamengo transformou a vantagem em goleada. Aos 11 minutos, Germano cobrou pênalti, sofrido por Bill, e fez o quarto. Depois, aos 32 minutos, Ryan Roberto fez o quinto, dando números finais ao duelo entre as equipes pela Copinha.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos três pontos e se igualou ao Zumbi com três pontos. Os cariocas lideram a chave por terem feito três gols. Na próxima rodada, os dois primeiros colocados se enfrentam nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Cruzeiro encara o São Bernardo.