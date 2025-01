Wesley recebe medalha da Copa do Brasil por título do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 05/01/2025 09:10

Rio - Um dos destaques na reta final de temporada do Flamengo , Wesley iniciará a temporada 2025 com um novo "status" no time. O lateral-direito superou a desconfiança da torcida e cresceu de produção sob o comando do técnico Filipe Luís . Com o bom desempenho, ele se firmou entre os titulares e ganhou uma valorização no mercado.

No início do ano, o Fla rejeitou uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo atleta . O clube inglês estava disposto a desembolsar 15 milhões de euros (quase R$ 95 milhões na cotação atual) para levar o jogador.

Além dos Lions, o Milan-ITA e o Everton-ING também entraram em contato com o Rubro-Negro para sinalizar interesse em Wesley. Os italianos, que chegaram a acenar com uma proposta, se mostraram dispostos a pagar 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões). O Everton também pretende chegar nesse valor. A quantia, aliás, é semelhante ao que a Atalanta-ITA ofereceu ao Flamengo no ano passado. Apesar das cifras, não houve negócio.

"No começo, eu confesso que queria muito ir. Acho que era mais pela fase, eu não estava conseguindo render. Então, eu falei: 'Cara, acho que chegou um momento de...'. Só que Deus sabe de todas as coisas. Então, se não foi pra mim naquele momento, era pra mim viver isso tudo, que eu posso ser mais valorizado também. Então, acredito muito nisso, que se eu não fui era pra acontecer isso e hoje eu estou muito feliz", contou Wesley, após o jogo de ida da final da Copa do Brasil.

O Flamengo entende que o cenário mudou desde a recusa à proposta do Atalanta. Agora, os 20 milhões de euros estão abaixo do esperado na visão da diretoria.

Após a escolha de Wesley como melhor lateral-direito do Brasileirão, a ideia do Flamengo é negociá-lo por, no mínimo, 30 milhões de euros (quase R$ 190 milhões). Uma venda, no entanto, só deve acontecer depois do Super Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano.