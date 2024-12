Wesley em jogo do Flamengo no Maracanã - Reprodução/Instagram @wesleyfranca03_

Rio - Wesley vive o melhor momento da temporada pelo Flamengo. O lateral-direito, de 21 anos, superou a desconfiança, caiu nas graças da torcida com as atuações recentes e se tornou um dos destaques do time desde a chegada do técnico Filipe Luís.

O Flamengo mudou a maneira de jogar após a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís. Entre as principais mudanças, os laterais ganharam mais destaque pelo estilo ofensivo do novo treinador. Com isso, Wesley ganhou mais confiança e tem se destacado.

Sob o comando de Filipe Luís, Wesley tem sido um dos principais nomes do Flamengo. Entre os laterais da Série A do Brasileirão, o jogador é o líder em bolas recuperadas (52), desarmes (32), duelos ganhos (94), dribles certos (24) e ações na área rival (29), segundo o "SofaScore".

Na temporada, Wesley soma 49 jogos e duas assistências. No meio do ano, o Flamengo quase fechou uma venda de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) para a Atalanta, da Itália. O clube tem planos para negociar o jovem lateral para o exterior na janela do meio do ano que vem por um valor maior.



O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 66 pontos. O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, fora de casa, pela 37ª rodada. O resultado interessa diretamente o Fluminense, adversário direto do time catarinense na luta contra o rebaixamento.