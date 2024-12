Gabigol ainda não anunciou por qual clube jogará a partir de 2025 - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 02/12/2024 09:43

Flamengo não tem mais chance de título do Brasileirão e já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. Com isso, os dois últimos jogos da temporada serão para cumprir tabela e também se despedir de

Gabigol , cujo contrato acaba e não será renovado.

Mas para não estragar o planejamento de uma despedida à altura do ídolo rubro-negro, a comissão técnica não vai relacioná-lo contra o Criciúma, quarta-feira, fora de casa. O motivo é o fato do atacante estar pendurado com dois cartões amarelos.



Se jogasse e recebesse mais um, ficaria suspenso para o confronto no Maracanã, contra o Vitória. Para evitar um risco de estragar a despedida planejada, Filipe Luís admitiu que não pretende incluir Gabigol na viagem a Santa Catarina, mas só baterá o martelo na terça-feira (3), junto à diretoria.



"Todo mundo sabe o carinho e o amor que eu tenho por ele, um cara eu quase considero como um filho. Mas temos que ver o que a gente vai fazer agora porque ele está com dois cartões e merece sair com uma despedida do Flamengo, como a lenda que ele se tornou, um ídolo eterno do clube, um cara super importante nesse processo de 2019 até agora", afirmou o treinador.



"Vamos ver como a gente resolve essa situação para o último jogo para que a torcida possa brindar esse amor que tem por ele, e que possa receber de volta todo o carinho que ele para todos. Eu acredito que ele merece sair bem".



A despedida de Gabigol



Apesar do clima ruim entre o jogador e a diretoria, com críticas públicas, troca de farpas e afastamento de dois jogos, as duas partes buscam uma despedida à altura. Outros jogadores da geração vitoriosa de 2019 tiveram o mesmo tratamento, como Filipe Luís, Everton Ribeiro, Diego Alves, Rodrigo Caio e Diego.



O planejamento é que os ingressos tenham uma foto de Gabigol , assim como dois copos personalizados para vender no Maracanã.



Um mosaico da torcida também deve ser apresentado, assim como todos os 13 troféus conquistados pelo ídolo nesses cinco anos. Também há outras ações planejadas.