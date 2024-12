Léo Ortiz fez o primeiro gol da vitória do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 01/12/2024 18:26

Rio - Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória sobre o Internacional por 3 a 2, o zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, elogiou a atuação do clube carioca, no Maracanã. Ao comentar os dois tempos distintos, o defensor admitiu que o Rubro-Negro sentiu desgaste na parte final da partida pela 36ª rodada do Brasileiro.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. Começamos muito bem, em um nível muito alto, é difícil manter um ritmo assim. O segundo tempo a gente também iniciou bem, eles acharam um gol e mesmo assim a equipe em momento nenhum deixou de jogar. Porém, acho que a gente sentiu um pouco o cansaço no fim, é reta final de temporada, mas conseguimos vencer. Agora é vencer os dois jogos e fechar com chave de ouro", afirmou.

Na penúltimo jogo no Maracanã em 2024, o Flamengo voltou a vencer diante do seu torcedor. Em uma partida de dois tempos opostos, melhor para o Rubro-Negro, que foi mais eficiente na etapa inicial e derrotou o Internacional por 3 a 2. O resultado acabou com qualquer chance de título do Brasileiro por parte dos gaúchos e fez o clube carioca ultrapassar o Colorado na tabela.

Na próxima rodada, o Flamengo irá enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina, na quarta-feira às 19h (de Brasília). Já o Internacional recebe o Botafogo, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), em jogo que pode valer o título do Brasileiro para o Alvinegro.