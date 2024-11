Arrascaeta está se recuperando uma artroscopia no joelho direito - AFP

Publicado 30/11/2024 08:16 | Atualizado 30/11/2024 08:17

Rio - Arrascaeta elegeu o time ideal de jogadores com quem jogou em sua carreira. Se recuperando de uma artroscopia no joelho direito , o meia, através de uma ação publicitária em suas redes sociais, formou a equipe com seis jogadores do Flamengo e cinco da seleção uruguaia.

O camisa 14 não poderia se incluir e escolheu nomes com quem fez história pelo Rubro-Negro em 2019, quando conquistou a tríplice coroa com Libertadores, Campeonato Brasileiro e Carioca. Já no lado da Celeste, os nomes de maior destaque ficam por conta de Cavani e Luis Suárez.



Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Godín e Filipe Luís; Gerson, Valverde e Bentancur; Gabigol, Cavani e Suárez.



Dos seis selecionados do Fla, apenas dois seguem no elenco atualmente: Gerson e Gabigol, que irá deixar a Gávea em 2025. Diego Alves está sem clube, enquanto Rafinha defende o São Paulo e Rodrigo Caio está no Grêmio. Filipe Luis, por sua vez, se aposentou e virou técnico do Flamengo.

Já os uruguaios, Godín está no Porongos, time amador do Uruguai; Valverde joga pelo Real Madrid; Bentacur atua no Tottenham, da Inglaterra; Cavani é jogador do Boca Juniors; e Luis Suárez defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde é companheiro de Lionel Messi.