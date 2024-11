Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporada - Armando Paiva/Agência O Dia

Gabigol afirmou que deixará o Flamengo ao fim da temporadaArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 28/11/2024 22:39

Rio - O Flamengo não deixará a despedida de Gabigol do clube passar em branco. De acordo com o site "ge", o Rubro-Negro já iniciou o planejamento de ações para uma série de homenagens ao ídolo no jogo contra o Vitória, no Maracanã, no dia 8 de dezembro, quando ele vestirá a camisa do clube pela última vez.

O tributo a Gabigol terá início antes mesmo do dia do jogo. Os ingressos para a partida serão personalizados com o rosto do atacante para que o torcedor possa guardar de recordação. Além disso, copos especiais do camisa 99 estarão à venda no Maracanã.

Nas arquibancadas, três bandeiras estão sendo preparadas para um mosaico com momentos marcantes da trajetória vitoriosa de Gabigol na Gávea. As 13 taças conquistadas pelo atacante no clube também ficarão expostas no gramado antes de a bola rolar.



Antes da festa de despedida, Gabigol tem outros dois compromissos com o Flamengo. O time de Filipe Luís enfrenta o Internacional no próximo domingo (1º) e o Criciúma na quarta-feira (4).