Gabigol e Pedro - Divulgação / Flamengo

Gabigol e PedroDivulgação / Flamengo

Publicado 29/11/2024 10:30

Rio - Com a saída de Gabigol no fim da temporada, o Flamengo vai ao mercado em busca de um substituto. Segundo o "ge", o clube traçou um perfil de jogador que atue como referência, mas que seja versátil e com características diferentes de Pedro.

A ideia é que o substituto de Gabigol dispute posição com Pedro, mas que também tenha capacidade de atuar junto quando o camisa 9 retornar de lesão em maio. Artilheiro do time na temporada, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Por causa da eleição do clube, o Flamengo não vai abrir nenhuma negociação. Vários atacantes já estão sendo oferecidos por empresários, mas a decisão só será tomada após o pleito do dia 9 de dezembro, que definirá o presidente para o próximo triênio.