Totói, filho de Everton Ribeiro, poderá frequentar a sede do Flamengo pelo resto de sua vida - Reprodução / Flamengo

Totói, filho de Everton Ribeiro, poderá frequentar a sede do Flamengo pelo resto de sua vidaReprodução / Flamengo

Publicado 30/11/2024 10:14 | Atualizado 30/11/2024 13:30

Rio - O Flamengo presenteou, na noite da última sexta-feira (29), o filho mais novo de Everton Ribeiro com o título de sócio honorário do clube. Totói tornou-se xodó da torcida rubro-negra durante a passagem do pai pela Gávea entre 2017 e 2023. Atualmente o meia defende o Bahia.

"Totói, você é um simbolo do Flamengo. Todo mundo sabe quem você é. Você é mais famoso do que eu", disse o presidente Rodolfo Landim.

Senhoras e senhores, com vocês o mais novo sócio honorário do Clube de Regatas do Flamengo: Antônio Nery Ribeiro! pic.twitter.com/bR82evX86A — Flamengo (@Flamengo) November 30, 2024

Com a honraria concedida pelo Fla, Totói agora poderá frequentar a sede do clube, na Gávea, pelo resto da vida. A criança, de 4 anos, veio ao Rio acompanhado da mãe, Marilia Nery, e do irmão mais velho, Augusto, o Guto.



Everton Ribeiro, por sua vez, viajou para Cuiabá, onde o Bahia joga neste sábado (30), às 19h30 (de Brasília).

Totói nasceu em 2020 durante a passagem do pai pela Gávea e se apaixonou pelo clube. Mesmo com a saída do pai para Salvador, não deixou de torcer pelo Fla.