Diego RibasGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/11/2024 10:00 | Atualizado 29/11/2024 10:06

Rio - Diego Ribas será o representante do Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025. O ex-jogador e capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do clube foi escolhido pelo presidente Rodolfo Landim para representar o Rubro-Negro no evento que será realizado no dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

A Fifa sugere um representante e uma lenda para o evento. Diego Ribas foi escolhido pela ser a lenda do Flamengo e será acompanhado pelo presidente Rodolfo Landim. O ex-jogador foi o capitão da conquista da Libertadores em 2022, que garantiu a classificação do clube para o Mundial de Clubes em 2025, que será a primeira edição com o novo formato a ser disputado a cada quatro anos.

Diego Ribas defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022, e foi capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo, com 12 títulos conquistados. Ele fica atrás apenas de Zico, Júnior, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, com 13. Entre as conquistas, o ex-jogador faturou dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros e Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e Recopa, além de quatro Cariocas.

Mundial de Clubes de 2025

Até o momento, 31 participantes estão confirmados, incluindo Flamengo e Fluminense, campeões da Libertadores em 2022 e 2023, respectivamente, assim como o Palmeiras, campeão em 2021. Além dos três brasileiros, Botafogo ou Atlético-MG ocupará a vaga restante da América do Sul.

- América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil), River Plate, Boca Juniors (Argentina).

- Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea, Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus, Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica, Porto (Portugal).

- Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

- África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia).

- América do Norte: Seattle Sounders, Inter Miami (Estados Unidos), Pachuca, León, Monterrey (México).

- Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).